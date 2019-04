„Bissiger Bagger“ verursacht Stromausfall bei Gottrazhofen

Ein laut Netze BW „bissiger Bagger“ hat am Samstagvormittag gegen 9.40 Uhr für einen heftigen Kurzschluss an einem 20 000 Volt-Erdkabel in Gottrazhofen gesorgt. Wie die Tochter des Energieversorgers EnBW weiter mitteilt, waren vom Stromausfall Anschlüsse in einem schmalen Gebietsstreifen bis Herlazhofen betroffen.

Nachdem der Baggerführer die Zentrale Leitstelle in Ravensburg rasch informiert hatte, konnten die Monteure der Bereitschaft durch Schaltmaßnahmen die Versorgung innerhalb einer knappen halben Stunde bereits wieder herstellen, so Netze BW weiter. Wie es mit der Reparatur der Schadensstelle in der Baustelle weitergeht, soll am Montag vor Ort entschieden werden.