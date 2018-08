Biotopverbund informiert über Wildkatzen

Nachdem Besucher in den Geschäftsräumen der Volksbank in Kißlegg zwei Wochen eine Ausstellung der BUND-Gruppe Kißlegg/Argenbühl über den sogenannten Biotopverbund besichtigen konnten, wird zum kommenden Wochenende die Ausstellung über Wildkatzen folgen.

Seit den Wintern 2016/17 versucht die BUND-Gruppe mittels der „Lockstockmethode“ im potenziellen Wildkatzenlebensraum der Adelegg diese Tiere dort nachzuweisen, heißt es in der Ankündigung des BUND. Die letzten Ergebnisse stehen noch aus, ob die Wildkatze den Sprung vom bestätigten Vorkommen bei Memmingen in die Adelegg geschafft hat, denn hierzu braucht es einen funktionierenden Biotopverbund.

In der Ausstellung werden die wichtigen Erkenntnisse zum Biotopverbund konkret auf die Wildkatze und deren Lebensräume und Lebensumstände gezeigt. Dabei zeigen die Ausstellungstafeln mit Bildern Einblicke in das Leben der sogenannten „wilden Tiger Deutschlands“, die auch Kinder und junge Familien ansprechen, so der Pressetext weiter. Ohne ein funktionierendes Wegenetz, ohne einen funktionierenden Biotopverbund endet alles in der Sackgasse.

Dass diese wichtige Erkenntnis auch in der Bevölkerung immer mehr verstanden wird, daran arbeitet die BUND-Gruppe Kißlegg/Argenbühl mit dem Bundesverband zusammen.