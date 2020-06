Betrunken und nicht angeschnallt

Mit einem Alkoholpegel von rund 1,5 Promille war der Fahrer eines Kleintransporters, den die Polizei am Donnerstagabend in Ratzenried kontrollierte, nicht mehr fahrtüchtig.

Der Mann fiel einer Streife in der Wetzelsrieder Straße auf, weil er nicht angeschnallt war, so die Beamten in einer Pressemitteilung. Bei der Überprüfung roch der 54-Jährige nach Alkohol. Nach dem Alkoholtest veranlassten die Beamten im Krankenhaus eine Blutentnahme und behielten den Führerschein ein.