Beteiligter flüchtet nach Unfall

Schaden von etwa 10 000 Euro dürfte ein Autofahrer verursacht haben, der am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr während der Fahrt auf der Kreisstraße zwischen Eisenharz und Unterried auf die Gegenfahrspur kam. Eine entgegenkommende Autofahrerin, die aus Richtung Eisenharz kam, musste ausweichen, kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. An ihrem VW entstand durch die Kollision laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr indes weiter. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer werden an das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/98 40 erbeten.