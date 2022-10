Berühmte Ratzenriederin in Bildband gewürdigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem jüngst veröffentlichten Bildband würdigt der Heimatverein Ratzenried das facettenreiche Schaffen einer berühmten Ratzenriederin: Maria Reichsgräfin von Beroldingen. Sie wurde am 2. August 1853 im Schloss Ratzenried geboren.

In München erhielt sie seit 1880 Unterricht im Malen bei Guido von Maffei und Viktor Weishaupt. Ihre künstlerische Ausrichtung wurde stark durch diese beiden bekannten Maler geprägt. Ihre Bilder fanden Anklang und wurden in den großen Ausstellungen im Münchener Glaspalast ausgestellt. 1906 wurde ihr vom „Concours international des Arts de la femme“ für das in Paris ausgestellte Gemälde „Bergfinken im Schnee“, ein Ehrendiplom verliehen.

Maria von Beroldingen war nicht nur Malerin, sondern beherrschte auch weitere Kunsttechniken und Stile früherer Jahrhunderte. Im Ratzenrieder Schloss hinterließ sie im Turmzimmer Stoffmalereien (Gobelin-Imitationen) im Stil des 17./18. Jahrhunderts (datiert 1891). Nennenswert sind auch zahlreiche Jugendstil-Schnitzereien im Speisesaal und im Foyer des 1. Stockes.

Anlässlich ihres 80. Geburtstages (1933) ist überliefert, dass damals im Schloss „eine große Anzahl von wohlgelungenen Porträts und Bildern, hauptsächlich aus dem Tierleben“ hing. Damals wurde auch ihre Kunstschnitzerei gewürdigt, die „jedem gelernten Künstler Ehre machen würde.“

Ein weiteres und hervorragendes Beispiel ihres Könnens hinterlässt sie auf der gräflichen Empore in der Ratzenrieder Kirche durch die Anfertigung eines im Jugendstil kunstvoll mit Emblemen gezierten Getäfers, welches sie nur Monate vor ihrem 80. Geburtstag schuf.

Im gräflichen Ausgedinghaus gegenüber dem Schloss Ratzenried, wo sie bis zu ihrem Tod unverheiratet lebte, gestaltete sie die Fensterlaibungen auf antikisierende und barocke Art mit griechischen und römischen Themen. Besonders originell sind die Fensterlaibungen gearbeitet, in die sie in die Malerei getrocknete Pflanzen in Collagetechnik eingearbeitet hat. Sie starb hochbetagt am 31. Mai 1942 in Ratzenried.

