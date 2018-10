Beim Abschlussabend der Blumenschau 2018 blühen Erinnerungen auf

Nach der Blumenschau 2018 haben die Beteiligten bei einem Abschlussabend Bilanz gezogen und die Pracht der Blumen aufleben lassen. Die Blumenschau findet seit 1978 alljährlich statt. In Kooperation zwischen Argenbühl und Isny wird sie im Wechsel ausgetragen. In Argenbühl nahmen in diesem Jahr 37 Blumenliebhaber daran teil und in Isny waren es 26 Teilnehmer. Damit blühten insgesamt 63 Gärten, Balkone und Terrassen.

Der Sommer 2018 hielt die Blumenfreunde wahrlich auf Trab, sagte Gästeamtsleiterin Katrin Hengge bei ihrer Begrüßung. „Es war bei all der Freude am „gärteln“ besonders in diesem Sommer eine schweißtreibende Arbeit,“ sagte sie. Denn die lang anhaltende Hitze hätte ein mehrmaliges Gießen und damit ein Mehr an Aufwand mit sich gebracht. Um so mehr wurden diejenigen belohnt, die zu den Blumen auch noch Obst und Gemüse im Garten hatten. Denn die Ernte sei unglaublich üppig und ertragreich gewesen. Schwer hingen die Äste voller Äpfel und Birnen, an den Sträuchern drängelten sich die Beeren.

Dies Lebensmittel könne man konservieren. Die Blumen in ihrer Farbenpracht leider nicht. Doch Gottfried Bischofberger hielt die Eindrücke dennoch fest. In zwei Teilen vermittelte er die Impressionen der prachtvollen Blumen und Gewächse, die sich in den Gärten, auf den Terrassen und Balkonen in all ihrer Schönheit über Töpfe und Beete ergossen. Er zeigte Bienen, Hummeln und Schmetterlinge, die von der bunten Pracht profitieren und Frösche, die sich in liebevoll angelegten Teichen tummeln. Und so mancher erkannte sein eigenes „Draußen“ wieder. Da war die Freude groß und die Schweißtropfen vergessen.

Bürgermeister Roland Sauter lobte das enorme Engagement der Blumenfreunde. Seit vierzig Jahren würde man diese Tradition pflegen. „Schöne Gärten, Balkone und Terrassen prägen das Ortsbild,“ sagte Sauter noch in seiner Begrüßung. Dieses schöne Bild trage auch dazu bei, dass immer mehr Gäste kommen, um die schönen Natur des Allgäus zu genießen. Die Anzahl an Touristen sei in den letzten Jahren stark angewachsen, so Sauter.

Auch Bürgermeister Rainer Magenreuter aus Isny wusste von der reichhaltigen Ernte, besonders seiner Äpfel, zu erzählen. Denn noch nie habe er so viel Most und Apfelsaft im Keller gelagert. „Ein Sommer, der bis heute anhält“, sagte er und sprach damit die goldenen Tage im Oktober an.

Umrahmt wurde der feierliche Abschluss zum Einen von der Eglofser Stubenmusik unter der Leitung von Wolfram Benz. Mit traditionellen Klängen sang und spielte die Gruppe Lieder in schwäbischer Mundart mit humorvollen Texten. Für den anderen Teil der musikalischen Unterhaltung sorgte das Duo Heilgard Teschemacher (Geige) und Rüdiger Bernau (Akkordeon). Sie entführten mit ihrer Musik die Gäste nach Wien, Paris und Ungarn.Die Landfrauen Eisenharz sorgten für die Bewirtung und erfreuten mit ihrer schönen Dekoration der Tische das Auge der Anwesenden.Nach der Übergabe der Urkunden und Blumengeschenken endete der Abend mit der Vorfreude auf die nächste farbenfrohe Blumensaison.