Bei nasskaltem Wetter rücken die Eglofser einfach etwas enger zusammen

Strömender Regen schien den Veranstaltern der „Megletzer Weihnacht“ zunächst einen Strich durch die Rechnung zu machen, aber eine erstaunlich große Anzahl von Besuchern trotzte dem kalten, nassen Wetter am Sonntagabend auf dem Dorfplatz in Eglofs. Pavillons und Heizstrahler milderten die gröbste Wetterunbill ab, für die gute Stimmung sorgten die Eglofser selbst.

Glühwein, Glühmost, Waffeln, Bratwurst und Schupfnudeln wärmten von innen. Wer auf Alkohol verzichten wollte, griff zur „Allgäuer Glühbirne“, heißem Birnensaft mit Sahne und Zimt. Ein Teil des Erlöses kommt der Stiftung „Valentina“ zugute. Eine junge Bläsergruppe und ein Abordnung der Musikkapelle Eglofs ließen weihnachtliche Weisen erschallen und der Christbaum auf dem Dorfplatz leuchtete unbeirrt. So war die Stimmung auch ohne Schnee weihnachtlich und man rückte etwas enger zusammen.

In der Badstube – noch nicht ganz fertig restauriert – gab es kreatives Handgemachtes zu sehen und zu kaufen: Baby-Strampler, Handtaschen und Stirnbänder, filigrane Holzarbeiten zum Aufhängen, Kräutermischungen und Marmelade und natürlich jede Menge Infos und Tipps dazu und für Kurzentschlossene eine Möglichkeit, noch eine hübsche Kleinigkeit für den Gabentisch zu erwerben.

Der vordere Teil der Stube war für die Kleinen und Kleinsten reserviert. In dem weihnachtlich dekorierten Raum las Robert Boll im Licht eines Christbaumes Geschichten vor und ließ die Kinder raten, welche Teile eines Lebkuchenhauses fehlten – eine Aufgabe, der sich die jugendlichen Zuhörer mit Spaß und Eifer widmeten.

Wem es draußen doch zu ungemütlich wurde, der konnte sich im Museumsstüble an „Kaisers Huld“ erwärmen, dem Eglofser Hauswein, der mit seinem prächtigen Wappen an die lange Geschichte der Eglofser Freien erinnert. In der Bauernstuben-Atmosphäre saß man zwanglos zusammen und die Gespräche bewegten sich von Eglofs über das Allgäu insgesamt hinaus in die Welt und dann wieder zurück, so wie auch die „Megletzer Weihnacht“ nicht als Weihnachtsmarkt gedacht war, sondern als weihnachtliche Begegnung.

Dabei blieben die Eglofser dieser Jahr eher unter sich, denn Besucher von auswärts schreckte wohl das Wetter ab, aber es zeigte sich auch, dass die Dorfgemeinschaft hier noch funktioniert und sich von vorweihnachtlichen Wetterkapriolen nicht beirren lässt.