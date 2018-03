Baum beschädigt Freileitung in Argenbühl und sorgt für Stromausfall

Ein Stromausfall war am Freitagabend die Folge von Waldarbeiten mit einer Holzerntemaschine zwischen Gottrazhofen und Christazhofen. Dies hat der Energieversorger EnBW mitgeteilt.

Um 17.16 Uhr kam es demnach zu einem Kontakt zwischen der 20 000 Volt-Freileitung der EnBW-Tochter Netze BW und einem Baum, der in der Nähe abgelegt werden sollte. Der folgende Kurzschluss auf der gesamten Mittelspannungsleitung war dem Bedienungspersonal laut Netze BW offenbar nicht aufgefallen, so dass die Bereitschaft in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg zunächst die genaue Fehlerstelle ausfindig machen musste.

Nachdem die Leiterseile keine Schäden aufwiesen, konnten die Monteure die Stromversorgung in dem betroffenen Gebiet rund um Argenbühl mithilfe von Schaltmaßnahmen bis kurz vor 18 Uhr weitgehend wieder aufbauen. Nach einer Stunde waren bis auf wenige Anschlüsse im direkten Umfeld der Fehlerstelle alle Haushalte und Betriebe wieder versorgt. Die letzte Ortsnetzstation konnte schließlich um 19.14 Uhr wieder ans Netz gehen, teilt die EnBW abschließend mit.