Bau der Argenbrücke bei Eglofstal soll in einem Jahr starten

Der Neubau der Argenbrücke zwischen Eglofstal und Steinegaden soll im Frühjahr 2023 starten. Diesen Zeitplan hat nun der Landkreis Ravensburg genannt, nachdem das Land Baden-Württemberg seinen Zuschuss bewilligt hatte und gegen den sogenannten Planfeststellungsbeschluss keine Klagen eingegangen waren. Für die nun startenden Gespräche zum Erwerb der nötigen Grundstücke zeigt sich der Kreis ebenfalls zuversichtlich. Das ist der Stand der Dinge.

Um was geht es bei der Grenzbrücke nahe Eglofstal?

Die fast 100 Jahre alte Brücke über die Obere Argen zwischen Eglofstal und Steinegaden soll wegen ihres maroden Zustands abgerissen und durch einen Neubau rund 50 Meter flussaufwärts ersetzt werden. Dazu müssten auf bayerischer Seite die Zufahrten verlegt und neu gebaut werden. Das Gleiche ist auf baden-württembergischer Seite bei der Zufahrt über die K 8011 vorgesehen. Deren Einmündung in die B 12 soll aus Gründen der Verkehrssicherheit künftig aber nicht mehr an der Hofstelle sein, sondern rund 75 Meter weiter westwärts, Richtung Wangen. Umstritten ist der 80-Tonnen-Neubau der Grenzbrücke vor allem, weil Anlieger hauptsächlich auf bayerischer Seite befürchten, dass damit ein Ausbau der LI 12 vorprogrammiert ist und so mehr Schwerlastverkehr durch das idyllische Tal rauscht. Gegen einen solchen Ausbau, der aber nicht Bestandteil des aktuellen Verfahrens ist, hat sich vor Jahren eine Bürgerinitiative gebildet.

Was sind die aktuellen Entwicklungen zum Projekt?

Weil gegen die Planfeststellungsbeschlüsse zum Brückenbau und zur Verlegung der Kreisstraße bis zum Ablauf der Frist Mitte April keine Klagen eingegangen sind, besteht für beide Maßnahmen Baurecht, wie das Ravensburger Landratsamt auf SZ-Anfrage erklärt. Auch bei den staatlichen Zuschüssen hat sich zuletzt etwas getan: Das Land hat vor kurzem Fördermittel in Höhe von 770.000 Euro bewilligt.

Bei der Planung der Brücke und der Straßenabschnitte bleibt es zwar beim Alten. Aber: „Um technisch eine eventuell künftig anstehende Verbreiterung der Brückenkappe zur Erweiterung des geplanten Gehweges zu einem Geh- und Radweg mit einem überschaubaren Aufwand umsetzen zu können, wird dies bei der statischen Berechnung der Brücke bereits berücksichtigt“, teilt das Landratsamt mit. Wesentliche Mehrkosten entstünden hierdurch nicht.

Wie werden die Kosten für das Projekt aufgeteilt?

Die Kosten für den Neubau der Grenzbrücke belaufen sich – Stand jetzt – auf knapp 2,39 Millionen Euro, der Landkreis Ravensburg trägt davon laut eigener Aussage mit gut 1,19 Millionen Euro die Hälfte. Nach Abzug der Landesförderung muss der Kreis noch die restlichen rund 423 000 Euro aufbringen. Die andere Hälfte der Kosten tragen der Landkreis Lindau und der Freistaat. Die Kosten für die Verlegung der K 8011 und den Anschluss an die B 12 werden sich auf circa 950 000 Euro belaufen, heißt es aus dem Ravensburger Landratsamt weiter. Hier stehe die Höhe von möglichen Fördermitteln noch nicht fest. Vor dem Hintergrund der schwierigen Situation in der Baubranche mit gestiegenen Rohstoffpreisen geht der Kreis aber generell von höheren Kosten aus.

So stellte das Staatliche Bauamt Kempten vergangenes Jahr den Vergleich zwischen der K 8011 zur bestehenden Argenbrücke (rechts) und der nun geplanten Zufahrt zur neuen Brücke grafisch dar. (Foto: staatliches bauamt/daeges)

Wie sieht es beim Grundstückserwerb aus?

Auf bayerischer Seite sei schon ein erheblicher Flächenanteil in öffentlichem Eigentum, teilt das Landratsamt Ravensburg mit. Auf baden-württembergischer Seite trete die Verwaltung nach den Beschlüssen nun wieder in die Verhandlungen bezüglich des Grunderwerbs für Brücke und Straße ein. Probleme könne man vor Beginn der Gespräche nicht erkennen. Ob Enteignungen, für die der Planfeststellungsbeschluss die juristische Basis darstellen könnte, möglich sein könnten, sei „aus heutiger Sicht noch nicht beurteilbar und absehbar“. Man gehe „erneut zuversichtlich in die Gespräche mit den Eigentümern“. Und, so der Landkreis: „Enteignungsrechtliche Verfahren sind eine allerletzte Möglichkeit, doch noch den erforderlichen Grund für den Bau der Maßnahmen zu erhalten. Zuerst wird mit den Betroffenen auf Augenhöhe verhandelt.“

Wie geht es in den kommenden Monaten weiter?

Parallel zum Grundstückserwerb müsse für Brücke und Kreisstraße nun die Ausführungsplanung erstellt werden, so das Landratsamt weiter. Die Ausschreibung und Vergabe der beiden Maßnahmen erfolge über die Wintermonate. „Je nach Kapazität der Ingenieurbüros rechnen wir mit dem Baubeginn im Frühjahr 2023.“ Die Gesamtbauzeit für beide Maßnahmen werde rund zwei Jahre betragen.