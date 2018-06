Ballonglühen ist der absolute Höhepunkt

Das Glück war am Wochenende mit den Ballonfreunden Allgäu. Ihr Treffen mit befreundeten Ballonfahrern und die in diesem Zusammenhang stehende Veranstaltung mit dem „Argenbühler Sonnwendglühen“ als Höhepunkt waren gelungen und wurden gut angenommen.

Mit dem Anspruch „Es soll ein familiäres Treffen von rund 15 bis 20 Ballonfahrern sein“ waren Vorsitzender Werner Leutner und seine Kollegen des neugegründeten Vereins 2016 angetreten. Und sein Vize Reimar Schmid hatte ergänzt: „Wir wollen mit unserem Engagement das Ballonfahren fördern und nebenbei noch Zeit für die Freundschaftspflege haben.“

Besonders schön war es in diesem Jahr, dass die aus vielen Ecken Deutschlands wie auch aus der Schweiz angereisten Teams an allen drei Tagen aufsteigen konnten. Hatte sich der Wind im vergangenen Jahr teilweise von seiner allzu stürmischen Seite gezeigt, so blies er diesmal allenfalls in einer verträglichen Stärke.

Am Freitag waren es elf Ballone, die sich am abendlichen Himmel zeigten. Eine Gruppe mehr begab sich am Samstagmorgen auf „Fuchsjagd“. Es ging in Richtung Bodensee, wo nicht weit von Eglofs entfernt auf einer freien Fläche ein Kreuz den genau zu treffenden Punkt markierte. „Wer das nicht schaffte, stieg erneut auf und kehrte zum Zielkreuz zurück“, erzählte am Samstagnachmittag Reimar Schmid.

Und auch am Samstagabend standen die Winde gut. Beim Briefing um 18 Uhr war klar: „Wir begeben uns noch einmal nach oben!“ Rechtzeitig zum Sonnwendglühen war man dann wieder zurück. Hier warteten schon einige Hundert Besucher, um das nächtliche Spektakel aus nächster Nähe mitverfolgen zu können. „Ein einmaliges Erlebnis“, wurde noch am Sonntag beim Frühschoppen auf dem Eisenharzer Dorfplatz geschwärmt und berichtet: „Großartig, wie die Farben und Aufschriften der fünf Ballone leuchteten und alles noch musikalisch umrahmt wurde!“