Bücherei bekommt roten Sessel geschenkt

Das Team der katholischen öffentlichen Bücherei in Eisenharz mit Leiterin Susanne Rimmele freut sich über einen neuen roten Ledersessel, den die Argenbühler Bürger- und Sozialstiftung finanziert hat. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens 2018 wurde der zweite Raum der Bücherei in Eisenharz umgestaltet. Durch die neue Aufstellung der Möbel ist der Raum luftiger und lichter geworden. Und es ist eine gemütliche Leseecke für Kinder entstanden, wo sie in Ruhe Bücher anschauen können oder auch vorgelesen bekommen. „Neben dem runden Tisch, an dem man eine Zeitschrift durchblättern oder auch mal ein neues Spiel ausprobieren kann, hat uns noch ein gemütlicher Platz vor allem für Erwachsene gefehlt. Ein Lesesessel zum Ausruhen und Schmökern“, so Susanne Rimmele. Dieser Wunsch wurde jetzt erfüllt.

Den Sessel werden sicher viele Erwachsene und Kinder nutzen, denn von Lesemüdigkeit ist in Argenbühl nicht viel zu spüren, heißt es in der Pressemitteilung der Bücherei. Knapp 1000 Entleihungen mehr als im Vorjahr kann die Bücherei verbuchen. Dabei soll die Einrichtung vor allem ein Angebot für Kinder sein: Gut die Hälfte aller 4500 Medien sind Bücher, CDs, Filme und Spiele sind für Kinder, die immer wieder eine spannende Geschichte entdecken oder sich freuen, wenn der lang erwartete, neueste Band einer beliebten Serie eingetroffen ist.

Die Bücherei Eisenharz hat montags von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet sowie mittwochs von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 18.30 Uhr. Die Ausleihe ist kostenfrei, die Ausleihfrist beträgt acht Wochen.