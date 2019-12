Büchele-Quartett gibt Adventskonzert in Ratzenried

Der Heimatverein Ratzenried veranstaltet in diesem Jahr zum 30. Mal sein Adventskonzert. Anfangs war es die Ratzenrieder Stubenmusik unter der Leitung von Martin Schrank, und seit 20 Jahren führt Berthold Büchele mit seinem Familienquartett diese Tradition fort. Das diesjährige Konzert beginnt am Sonntag, 22. Dezember, um 15 Uhr im Foyer der Ratzenrieder Schule. Laut Ankündigung habe Berthold Büchele eine Weihnachtsgeschichte in Mundart mit dem Titel „Wihnächtê im Allgai“ geschrieben, die das biblische Geschehen ins Allgäu verlegt. In die Geschichte eingebettet seien passende Lieder und Instrumentalstücke aus dem Allgäu, die Büchele im Laufe der Jahrzehnte gesammelt und veröffentlicht habe. Das Konzert gestalten das Büchele-Quartett sowie Gisela Woidschützke (Gesang) und Ernst Greinacher (Gitarre). Außerdem wirkt ein Quartett der Ratzenrieder Musikkapelle mit. Das Publikum darf gerne Mitsingen.