Knapp 1,3 Promille Alkohol hatte eine 34-jährige Autofahrerin intus, als sie am Donnerstag gegen 21 Uhr in Eglofs von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Wie die Polizei weiter berichtet, musste die Frau die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten und ihr Fahrzeug stehen lassen. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.