Autofahrerin landet in Argenbühl im Straßengraben

Wegen überhöhter Geschwindigkeit ist am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr eine junge Frau in der Gemeinde Argenbühl mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Die 19-Jährige verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte.

Kurz nach 7 Uhr fuhr die junge Frau auf der Kreisstraße von Matzen in Richtung der L 265. Auf dem Weg bis zur Einmündung überholte sie zwei Fahrzeuge. Beim Linksabbiegen in Richtung Christazhofen war die 19-Jährige zu schnell, kam mit ihrem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dort kippte das Auto nach rechts um. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro.