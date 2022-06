Autofahrerin kümmert sich nicht um Schaden

Um Hinweise bittet die Polizei Leutkirch zu einer Verkehrsunfallflucht in Argenbühl, die sich am Dienstag zwischen 5 und 15 Uhr in der Hochstraße ereignet hat. Ein Fahrzeuglenker streifte in der Zeit einen am Straßenrand geparkten schwarzen Opel Calibra und suchte im Anschluss das weite, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund .500 Euro am Opel zu kümmern. Anhand der Spuren an der Unfallstelle geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Verursacher ein rotes Fahrzeug gefahren hat. Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen beschädigten Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07561/848 80 zu melden.