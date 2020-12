Autofahrer streift Radler und flüchtet

Der Verkehrsdienst Kißlegg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Samstag, 19. Dezember, 17.15 Uhr in Argenbühl. Ein 22-jähriger Radfahrer fuhr laut Polizeibericht von Ried in Richtung Semmersteig. Auf Höhe Kreuzbühl wurde der Fahrradfahrer von einem bislang unbekannten Fahrzeug überholt. Beim Überholvorgang streifte das Fahrzeug den Fahrradfahrer. Dieser stürzte in die angrenzende Wiese.

Das unbekannte Fahrzeug fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Christazhofen weiter und flüchtete von der Unfallstelle. An der Unfallstelle wurden von dem geflüchteten Fahrzeug Fahrzeugteile aufgefunden. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Verkehrsdienst Kißlegg unter der Telefonnummer 07563 / 90990 zu melden.