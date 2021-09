Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Ratzenried

Mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 46 Jahre alter Autofahrer, der am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr am Sportplatz Ratzenried einen Rollcontainer angefahren hat und danach flüchtete. Laut Polizeibericht erwartet ihn nun eine Strafanzeige.

Der Nissan-Fahrer prallte beim Rückwärtsfahren gegen den aufgestellten roten Rollcontainer und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss fuhr er auf die A 96, wo er einem Autofahrer auffiel, da er ohne Licht unterwegs war und in Schlangenlinien fuhr. Dieser verständigte den Notruf, eine Polizeistreife stoppte den Mann in Aichstetten. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,1 Promille ergab, musste er in einem Krankenhaus Blut abgeben. Sein Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen.