Auto überschlägt sich wegen Sekundenschlafs

Mit seinem vierrädrigen Mopedauto überschlagen hat sich ein 21-Jähriger am Mittwoch kurz vor 16 Uhr auf der B 12 zwischen Wangen und Isny.

Ersten Erkenntnissen zufolge fiel er auf Höhe der Einmündung Burg in einen Sekundenschlaf und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Straße ab, prallte gegen ein Straßenschild und überschlug sich in einem Graben. Während der Fahrer dabei glücklicherweise unverletzt blieb, entstand am Mopedauto Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.

Zur Rekonstrukion des Unfallhergangs bitten die Ermittler Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 07522/9840 beim Polizeirevier Wangen zu melden.