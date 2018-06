Auto kracht in Sattelzug: 72-Jährige schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden, als sie mit ihrem Fahrzeug zwischen Christazhofen und Isny in das Heck eines auf der Landesstraße 265 abgestellten Sattelzugs gekracht ist.

Die 72-jährige Frau befuhr die L 265 mit einem VW Polo gegen 13.30 Uhr in Richtung Christazhofen. Auf Höhe des Weilers Kreuzbühl prallte sie nahezu ungebremst in das Heck des auf der Fahrbahn abgestellten Sattelzugs. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Schaden am Laster beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 8000 Euro.

Der 22-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine hatte kurz vor dem folgenschweren Unfall einen Streifzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Brummifahrer und versucht, seine abgerissenen Fahrzeugteile wieder einzusammeln. Der Entgegenkommende hatte seine Fahrt hingegen fortgesetzt und Unfallflucht begangen.