Auto kommt bei Argenbühl von Straße ab und überschlägt sich

Das Auto einer 22-Jährigen ist am Mittwoch gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Siggen und Matzen von der Straße abgekommen, hat sich laut Polizei überschlagen und ist auf dem Wagendach liegen geblieben.

Die Frau geriet in einer Linkskurve auf die Grünfläche und in einen Straßengraben, wodurch es zu dem Überschlag kam. Der Audi rutschte auf der frostigen Wiese noch etwa 30 Meter weit, bevor er zum Stillstand kam. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Audi, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.