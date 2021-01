Auto fährt Radfahrer in Argenbühl an: Polizei klärt Fahrerflucht

Am 19. Dezember hatte sich auf der Landesstraße L 265 zwischen Ried und Semmersteig ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fahrradfahrer von einem unbekannten Autofahrer angefahren und verletzt wurde. Nun teilt die Polizei mit, dass sie den Unbekannten in der Zwischenzeit ermitteln konnte.

Wegen des Zusammenpralls hatte der Autofahrer seinen rechten Außenspiegel verloren, der an der Unfallstelle zurückblieb. Vergangenen Freitag entdeckte die Verkehrspolizei in Argenbühl ein Fahrzeug feststellen, an welchem bereits der Außenspiegel ersetzt worden war. Bei einer genaueren Überprüfung stimmten weitere verlorene Teile an der Unfallstelle mit Beschädigungen an dem Mercedes Citan überein.

Der 47-jährige Autofahrer, der das Fahrzeug zur Unfallzeit gelenkt hatte, muss sich nun wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.