Auto erfasst Rind auf der Fahrbahn

Ein 44-jährigr Audi-Fahrer hat in der Nacht zum Samstag gegen 2.45 Uhr die Landesstraße L 265 aus Richtung Waltershofen in Richtung Gottrazhofen befahren, als er auf drei auf der Fahrbahn stehende Rinder traf. Laut Polizeibericht waren diese aus einer Weide ausgebrochen. Der 44-Jährige stieß mit einem der Rinder zusammen, dieses wurde verletzt. Am Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Den herbeigerufenen Polizisten des Verkehrskommissariats Kißlegg gelang es, mit dem Halter der Tiere diese in den Wiesen einzufangen und zurück auf die Weide zu führen.