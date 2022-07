In Brand geraten ist ein Pkw am Dienstag gegen 13.30 Uhr in Göttlishofen. Der Renault fing nach Angaben der Polizei aufgrund eines defekten Kabels Feuer.

Der Besitzerin und ein Anwohner löschten die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Der Schaden, der durch das Feuer entstanden ist, wird sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen.