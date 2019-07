Auto auf Kuppe touchiert

Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi Avant hat am Sonntag gegen 17.45 Uhr einen Verkehrsunfall mit mehreren hundert Euro Schaden verursacht. Der Unbekannte befuhr laut Polizei die Kreisstraße 8010 aus Ratzenried kommend in Richtung Deuchelried und befand sich an einer Kuppe aus unbekannten Gründen auf der linken Fahrspur. Ein entgegenkommender Autofahrer wich ihm aus, indem er auf das Bankett fuhr. Dennoch streifte der unbekannte Autofahrer das Auto am Seitenspiegel, was ihn jedoch nicht zum Anhalten bewegte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen Telefon 07522/9840 entgegen.