Ausweichmanöver endet in Böschung

Ein VW-Fahrer ist am Donnerstag iauf der Landstraße zwischen Loritz und Schwabenhof einem mitten auf er Fahrbahn entgegenkommenden Zweirad ausgewichen und dabei eine Böschung hinuntergefahren. Der 43-Jährige verletzte sich leicht, teilt die Polizei mit.

Gegen 21 Uhr fuhr der Mann mit seinem VW Caddy auf der L 265 von Isny in Richtung Christazhofen. Zwischen Loritz und Schwabenhof kam ihm in der Dunkelheit plötzlich ein Zweirad ohne Licht mitten auf der Straße entgegen. Der 43-Jährige wich sofort nach rechts auf das Bankett aus. Trotzdem streiften sich im Vorbeifahren die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der VW-Fahrer lenkte danach wieder auf die Fahrbahn zurück, übersteuerte dabei und fuhr links die Böschung hinunter. Sein Volkswagen überschlug sich und blieb dann liegen. Er selbst wurde verletzt, nach bisherigem Kenntnisstand aber nicht schwerer. An seinem VW Caddy entstand Totalschaden. Sein Unfallgegner fuhr zunächst weiter, hielt kurz darauf noch zweimal an, um danach in der Dunkelheit zu verschwinden.

Die Verkehrspolizei Kißlegg nahm den Unfall auf und sucht jetzt nach dem unbekannten Zweirad samt Fahrer. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder der Polizei Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich umgehend zu melden (Telefon: 07563 / 09000).