Auswärtsniederlage für Eglofser Volleyballerinnen

Denkbar schlecht sind die Volleyballerinnen des SV Eglofs in die neue Saison gestartet: 0:3 hieß es am Ende beim Landesliga-Absteiger SG Volley Alb. Von Beginn an war klar, dass das Auswärtsspiel keine leichte Aufgabe für den SV Eglofs werden wird. Motiviert starteten die Eglofserinnen ins Spiel. Sie fanden zunächst gut in den ersten Satz und die ersten Punkte waren hart umkämpft. Doch die Gastgeberinnen wurden stärker und konnten sich immer weiter absetzen. Somit ging der erste Satz mit 25:12 an die Heimmannschaft. Im zweiten Satz wollte den SVE-Damen nichts mehr gelingen. Auch bedingt durch starke Aufschläge der Gegnerinnen hatten die Eglofserinnen extreme Probleme bei der Ballannahme. Durch viele Eigenfehler kam kein Spielaufbau zustande und somit musste auch dieser Satz deutlich mit 25:8 abgegeben werden. Im dritten Satz versuchten die Allgäuerinnen, durch einige Positionswechsel nochmals die Leistung zu steigern. Dies gelang dem SVE allerdings nur bedingt. Zu viele Fehler in der Blocksicherung und Abwehr führten zum erneuten Satzverlust (25:13) und zur ernüchternden 0:3-Niederlage.

Für den SV Eglofs gilt es nun, das Spiel schnell abzuhaken und den Fokus auf den nächsten Spieltag am kommenden Samstag zu legen. Da steht für die Eglofserinnen bei der SG Ochsenhausen/Bad Waldsee 2 die nächste Herausforderung an. Die jungen Volleyballerinnen der Spielgemeinschaft stiegen in der vergangenen Saison ebenfalls aus der Landesliga ab und konnten sich im zweiten Spiel des vergangenen Spieltages mit 3:2 gegen die SG Volley Alb durchsetzen.

Der SV Eglofs 2 ist am Samstag zu Gast bei der BSG Immenstaad. Nach dem Doppelsieg im ersten Spiel sind die Eglofserinnen hoch motiviert. Doch auch die Immenstaader Damen gewannen ihr ersten Saisonspiel beim SC Gögginen. Man darf sich also auf zwei spannende Spiele freuen.

Mit einer gemischten Bilanz sind die U20-Volleyballerinnen des SV Eglofs aus Ravensburg zurückgekehrt. Das erste Spiel bestritt die A-Jugend gegen den TV Kressbronn. Die Allgäuerinnen fanden gut ins Spiel, konnten aber aufgrund von Eigenfehlern und zu wenig Druck im Angriff keinen der beiden Sätze für sich entscheiden (18:25 und 19:25).

Im zweiten Spiel ging es gegen die Heimmannschaft TSB Ravensburg. Im ersten Satz machten es die SVE-Mädels sehr spannend. Nach einem kurzzeitigen Rückstand von fünf Punkten konnten sie durch starke Aufschläge und ein gutes Zusammenspiel den Satz noch drehen (24:26). Im zweiten Satz konnten sie sich von Anfang an absetzen und eindeutig mit 16:25 gewinnen. Derzeit belegt die U20 den dritten Tabellenplatz mit sechs Punkten.