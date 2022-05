Austausch im Erasmus-Programm der EU

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weit gereist sind Cindy Allard und Martine Chen vom Collège du 12ème Kilomètre in Le Tampon auf der Insel La Réunion, um im Rahmen des Erasmus+ Projektes an der GMS Argenbühl zu hospitieren. Ziele dieses Projektes sind zum einen die Weiterbildung von Lehrkräften im In- und Ausland sowie der europaweite Austausch von Schulen.

Vom 9. bis 13. Mai haben die beiden Lehrerinnen an der GMS Argenbühl ein sogenanntes Job-Shadowing durchgeführt und sich über den Schulalltag und das Unterrichten an unserer Schule informiert. Neben dem Besuch des Unterrichts nahmen sie darüber hinaus an diversen außerunterrichtlichen Veranstaltungen teil. So konnten sie mit den Klassen 8 und 9 eine Theateraufführung in Ravensburg besuchen und waren zusammen mit der Schulleiterin Maria Stemmer an zwei Tagen zu Besuch im Schullandheim der Klassen 7 in Sigmaringen.

Die Gäste aus La Réunion zeigten sich beeindruckt von unserem Schulkonzept, dem Ganztagesunterricht und der vorangeschrittenen Digitalisierung an der GMS Argenbühl.

Für alle Beteiligten war diese abwechslungsreiche Woche eine Bereicherung. Die Beziehungen zu La Réunion sollen in Zukunft vertieft werden.