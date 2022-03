Aus Argenbühl fließen 20 000 Euro Ukraine-Hilfe nach Polen

Bereits vor einer Woche hat der Freundeskreis Partnerschaften der Gemeinde Argenbühl 20 000 Euro auf das Konto der Gemeinde Cieszanów in Polen überwiesen. Die Freude in Cieszanów, aber auch die Überraschung über den hohen Betrag, sei riesig gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Der dortige Bürgermeister, Zdzisław Zadworny, bedankt sich im Namen der örtlichen Hilfsorganisationen bei den Bürgerinnen und Bürgern von Argenbühl und Umgebung.

„Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend und für unseren Verein sehr motivierend“, sagt der Vorsitzende Günther Böhm. Mit dem gespendeten Geld werden die Cieszanówer medizinische Geräte kaufen. Sie haben es mittlerweile geschafft, auf der ukrainischen Seite ein provisorisches Krankenhaus, bestehend aus Lazarett-Zelten, aufzubauen. Die Verletzten und Kranken werden dort medizinisch von Fachpersonal versorgt. Dazu benötigen sie nach Auskunft von Günther Böhm Verbandszeug, Stethoskope, Infusionsständer, Röntgengeräte, Medikamente, OP- Besteck, Liegen, Desinfektionsmittel und vieles, vieles mehr. Die Hilfsbereitschaft der Argenbühler Partnergemeinde soll auch weiterhin unterstützt werden.