Auffahrunfall auf der B 12 fordert eine Leichtverletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der B 12 zwischen Isny und Eglofstal hat sich eine 31 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochnachmittag leichtere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, kam es zu dem Unfall, als der 71 Jahre alte Fahrer eines Mercedes‘ gegen 14 Uhr zu spät darauf reagierte, dass die 31-Jährige beim Weiler Staudach verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Der Mann krachte daraufhin mit seinem Auto in das Heck des Fiats, überstand den Unfall aber selbst unversehrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.