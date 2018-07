Auf zu neuen Ufern für Schulabgänger in Eglofs

Es war ein Feuerwerk von Emotionen. Bei der abwechslungsreich gestalteten Abschiedsfeier der Gemeinschaftsschule Eglofs am Donnerstagabend lagen Freude und Tränen eng beieinander und wurde so zu einem unvergesslichen Ereignis.

Für Schulleiter Otto Kempter war dieser Abend in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Denn zum ersten Mal wurden hier Schüler verabschiedet, die den Abschluss der Mittleren Reife geschafft haben. Vor sechs Jahren habe man die Herausforderung angenommen, Schüler auf diesen Weg zu führen, so Kempter. Es sei ein oft sehr steiniger Weg gewesen, doch gemeinsam hätten sie die Hürden überwunden und gemeistert. „Alle, die heute ihr Abschlusszeugnis entgegennehmen, haben ihre Eintrittskarte für die Zukunft gelöst“, sagte der Schulleiter. Jeder habe gute Chancen ganz weit nach oben zu kommen, denn auf alle warte ein großes Angebot an Lehrstellen. Aber auch der Weg das Abitur oder eine duale Ausbildung zu machen sei für alle geebnet.

Ohne Zweifel seien auch Fehler gemacht worden, und aus diesen könne man nur lernen. Doch auch für den Rektor gilt das Motto des Abends „Auf zu neuen Ufern“. Es war seine letzte Abschlussfeier, denn Kempter geht in den wohl verdienten Ruhestand. Seine Nachfolgerin wird die momentane Konrektorin Maria Stemmer sein. „Es war eine sehr schöne Zeit, die ich nie vergessen werde“, beendet Kempter seine letzte Rede als Schulleiter.

Schüler gestalten den Abend

Die Schüler der Klasse neun präsentierten in erfrischenden Bildern die Eindrücke ihrer Abschlussfahrt nach Albenga – vom Eis essen bis am Strand liegen und ein Besuch im Aquarium in Genua. Mit einem schwungvollen Tanz heizten die Neuntklässler dann dem Publikum ein. Laura Ludwig von der Klasse 9b beschrieb ihre Schulzeit sinnbildlich mit dem Vergleich von der Raupe zum Schmetterling. Wie kleine Raupen seien sie im Jahr 2013 in diese Schule gekommen. Alles sei groß und fremd gewesen. Tränen, Freude und Zorn gehörten zu den Wechselbädern der Gefühlen. Doch aus du und ich sei ein Wir geworden. „Wir sind am Ziel, nun fängt der Ernst des Lebens an“, erklärte sie in ihrer ergreifenden Rede: „Aus den Raupen sind nun Schmetterlinge geworden und wir fliegen los“. Auch Madeleine Schuster blickte in ergreifenden Worten auf die Schulzeit zurück und meinte, dass dieser Abschied für viele nicht ganz einfach sei.

Auch das Programm der Klassen 10 war kurzweilig. Neben den Bildern ihrer Abschlussfahrt nach Bibione zeigten die Schüler ihren Schulalltag der vergangenen fünf Jahre. Elena Berkmann sang in Klavierbegleitung „See you again“. Der Elternsprecher der Klasse zehn beschrieb das Pilotprojekt Mittlere Reife als eine „Reise ins Ungewisse“. Es sei eine Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen, die mit viel Energie und Arbeit in die richtige Richtung gesteuert wurde. Er sprach ein großes Lob für die Starterklasse aus, für die der Versuch mit gutem Ergebnis geendet hat. Es seien tolle Freundschaften entstanden, die weit über die Schulzeit hinausgehen werden.

Bürgermeister Roland Sauter lobte das große Engagement von Lehrern und Schülern und gratulierte allen zu ihrem Erfolg. „Man spürt, dass die Kinder gerne an der Schule waren“, sagte er. Für das Lied „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani standen alle Schulabgänger noch einmal gemeinsam auf der Bühne.