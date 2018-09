Auf Schnäppchenjagd in Ratzenried

Die Analyse von VfB-Spielertrainer Daniel Di Leo war nach Schlusspfiff des Unparteiischen Kevin Popp knallhart. „In der Pause musste ich zwei Minuten lang die Luft anhalten, um nicht zu explodieren“, sagte er. Dabei hatte seine Mannschaft in der Fußball-Landesligapartie gegen Kißlegg mit 2:0 geführt. „Was wir gezeigt haben, geht gar nicht“, so di Leo. Dass es am Ende 7:0 für Friedrichshafen stand, konnte seine Laune nur ein wenig bessern.

Der VfB spielte gegen einen Gegner, der im Zeppelinstadion über 90 Minuten die Antwort schuldig ...