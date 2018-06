Auf glatter Straße ins Schleudern geraten

Leichte Verletzungen hat sich eine 20-jährige Autofahrerin am frühen Mittwochmorgen gegen 5.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 265 bei Semmersteig zugezogen. Dies teilt die Polizei mit. Die junge Frau hatte mit ihrem Kleinwagen die Landesstraße in Richtung Christazhofen befahren und auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto kam nach links von der Straße ab, streifte einen Strommasten und blieb nach etwa 200 Metern in einer angrenzenden Wiese stehen. Der am Auto entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

