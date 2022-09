Ateliers und Werksstätten öffnen beim sechsten Kunstwandertag rund um Siggen

Künstler und Kunsthandwerker aus Argenbühl öffnen am Sonntag, 2. Oktober, von 10 bis 18 Uhr zum sechsten Mal ihre Werkstätten und Ateliers für wanderndes und Rad fahrendes Publikum. Mehrere Stationen bieten Livemusik und kleine Mitmachangebote für Klein und Groß, teilt die Gemeinde Argenbühl mit.

Eine über zwölf Kilometer lange, ausgeschilderte Wander- und Radroute führt durch die Landschaft entlang der Siggener Seen bis Göttlishofen, Albris und Matzen. Das Erlebte kann bei köstlichen und musikalischen Einlagen reflektiert werden. Ab 12 Uhr sorgen die Landfrauen auf dem Siggener Dorfplatz sowie die Geschichtsfreunde Siggen am Vereinshaus mit Speisen, Getränken sowie Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl. Die Jugendfeuerwehr Argenbühl kümmert sich im Hof des Feuerwehrhauses Göttlishofen um einen Mittagstisch, Getränke, Kaffee und Kuchen sowie ein Kinderprogramm. Stärken kann man sich auch im Besencafé in Albris von 10 bis 18 Uhr.

Besondere Klänge erleben die Teilnehmer am Buchweiher. Viz Michael Kremietz spielt dort bei einer Klang-Performance unter dem Motto „Zen Klänge Allgäu“, allerdings nur bei trockenem Wetter. Auch die musikalische Kunst kommt nicht zu kurz: An sechs Minikonzerten verteilt auf das gesamte Gebiet lässt die Band Brekkie’s Inn mit ihren Instrumenten Folk erklingen. Die Band gewann 2018 den deutschen Rock-und-Pop-Preis in der Kategorie „Bestes Album“.