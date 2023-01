Argenbühls Bürgermeister kandidiert erneut

Roland Sauter will auch in den kommenden acht Jahren Bürgermeister von Argenbühl bleiben. Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend kündigte er seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit an.

In einer Erklärung sagte er vor dem Gremium, dass trotz diverser Krisen einiges erreicht worden sei. Dabei habe ihm der Ausbau der Infrastruktur und vor allem der Nahversorgung am Herzen gelegen.

Die gute Zusammenarbeit in Verwaltung, Gemeinderat und mit örtlichen Organisationen habe für ihn zum Entschluss geführt, sich erneut für das Amt des Rathauschefs zu bewerben.

2015 auf Josef Köberle gefolgt

Als Wahltermin legte der Gemeinderat den 18. Juni fest. Sollte ein zweiter Urnengang nötig werden, wäre dieser am 2. Juli.

Roland Sauter ist seit dem 1. September 2015 Argenbühls Bürgermeister. Damals hatte er sich gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt, nachdem sein Vorgänger Josef Köberle zuvor überraschend zurückgetreten war.

Ein ausführlicher Bericht folgt