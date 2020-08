Argenbühler Räte haben Fragen zur digitalen Schule

Der Argenbühler Gemeinderat hat jüngst den Medienentwicklungsplan für die Gemeinschaftsschule beschlossen. Dabei kamen, wie die Gemeinde mitteilt, bei den Räten einige Fragen auf.

Um sich am „DigitalPakt Schule“ zu beteiligen, soll es an der Schule bald einen lokalen Server, schulisches Wlan, Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte und mobile Endgeräte geben. Die größten Kostenpunkte für die Gemeinde sind 72 000 Euro für Wlan, Server und Desktop-PCs, sowie 41 000 Euro für IPads, welche an die Schüler verliehen werden, so die Verwaltung.

Gemeinderat Nicolas Riether äußerte sich demnach in der Sitzung dahingehend, dass im Idealfall jeder Schüler ein Endgerät hat. Rektorin Maria Stemmer bestätigte dies. Hilfreich dafür sei, dass viele Eltern bereit waren, die Geräte selber zu finanzieren.

Gemeinderätin Renate Vochezer findet die Entwicklung „klasse“. Sie wollte wissen, was konkret mit den IPads gemacht wird. Basis sei der Umgang mit den Tablets, so Stemmer. Daneben würden auch Themen wie das Urheberrecht und „wie bewege ich mich im Internet“ behandelt. Die Nutzung von digitalen Schulbüchern wird verstärkt kommen, so Stemmer, weil Lizenzen billiger seien als Papierbücher. Dazu kämen moderne Apps wie Vokabeltrainer, Organe des menschlichen Körpers oder Pflanzenbestimmung. Es soll aber nicht nur mit diesem Medium gearbeitet werden. Jeder Lehrer werde sich spezialisieren. Rektorin Stemmer selbst möchte zum Beispiel einen papierlosen Unterricht im Fach Chemie einrichten. Konrektorin Nicole Keck, Lehrerin für Deutsch und Französisch, verwies auf die Vorteile bei den Sprachen. Hier werde auch das Sprechen über die Apps geübt.

Gemeinderätin Ingrid Brauchle fragte nach, ob und warum die Leihgeräte in der Schule bleiben. Stemmer bestätigte dies. Da die Gemeinschaftsschule eine Ganztagsschule sei, gebe es so gut wie keine Hausaufgaben. Beim Homeschooling würden die Schüler das Gerät mit nach Hause nehme können.

Gemeinderat Stefan Boneberg zeigte sich angetan vom Vorgehen. Für den Ausbau des Wlan-Netzes schlug er vor, beim Systemhaus Friedrichshafen ein Angebot einzuholen. Maria Stemmer berichtete von drei Angeboten, die bereits vorliegen. Eine Beratung durch das Landesmedienzentrum sei vorgesehen.

Gemeinderat Ulrich Müller begrüßte das Vorgehen. Der richtige Umgang mit der Technik sei sehr wichtig. Er befürchte aber auch, dass manche Schüler zu wenig auf die Sachen aufpassen und erkundigte sich deshalb nach einer Absicherung gegen Verlust. Stemmer erläuterte, dass die Leihgeräte über die private Haftpflicht liefen. Bei eigenen Geräten werde eine spezielle Versicherung angeboten. Derzeit würden alle möglichen Varianten diskutiert. Die Geräte seien aber auch über ein Passwort geschützt, sodass ein Dieb oder Finder nichts damit anfangen könne.

Bürgermeister Roland Sauter erklärte, dass bei all den Anschaffungen die Folgekosten nicht geregelt seien und befürchtet werden müsse, dass diese irgendwann beim Schulträger – sprich der Gemeinde – hängen bleiben. Gemeinderat Nicolas Riether begrüßte die Digitalisierungsoffensive ebenfalls und stellte fest, „dass die Schule weiter ist als der Gemeinderat“. Vielleicht sei dies Ansporn, auch im Gremium technisch aufzurüsten. Maria Stemmer kündigte außerdem an, dass in den Pausen das Wlan abgeschaltet werde. „Die Schüler sollen in den Pausen miteinander reden.“