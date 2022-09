Argenbühl feiert Jubiläum auf dem Rad

„Wo liegt Argenbühl?“ Mit dieser Frage eröffnete Pfarrer Rupert Willburger den sonntäglichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Maritius in Christazhofen. Es gab doppelten Anlass zum Feiern: zum einen 50 Jahre kommunale Landgemeinde Argenbühl, zum anderen das Kirchenpatrozinium von St. Mauritius.

Die Erlebnisse des Abgeordneten

Mit seiner Eingangsfrage nahm Pfarrer Willburger Bezug auf den Abgeordneten des Landkreises, der bei der seiner Routenplanung nach Eglofs, wo am Samstagabend der Festakt stattfand, auf seinem Navi den Ortsnamen „Argenbühl“ eingab, und dabei keine Rückmeldung bekam. Wer hingegen die Ortsnamen Eglofs, Eisenharz, Christazhofen, Siggen oder Ratzenried eingibt, wird auf seinem Navi eine genaue Routenbeschreibung finden.

Die Goißelschnalzer unterhielten bei der Station in Ratzenried. (Foto: Fotos: rohm)

Für Pfarrer Willburger ein schönes und passendes Bild für den „gelungenen Kommunalverband Argenbühl“: Jede Gemeinde ist eigenständig, und doch gehören alle zusammen. Eine kommunale Einheit, die nun seit 50 Jahren besteht und Erfolgsgeschichte schreibt. Grund genug, dies mit einem bunten Fest zu feiern.

Einweihung des neuen Dorfplatzes in Christazhofen

Nach dem Festgottesdienst, der mitgestaltet wurde von einem aus allen Gemeinden zusammengewürfelten Kirchenchor, ging es zur Einweihung des neuen Dorfplatzes. Das Zentrum hat nun einen Brunnen, um den herum schöne Sitzbänke zum Verweilen einladen. Kinder des Kindergartens und der Grundschule hatten den Platz verschönert mit einem bunten Schmetterlings- und Insektenpark, und einem festlich geschmückten Jubiläumsbaum.

Beim Feuerwehrhaus in Göttlishofen gab es eine Schauübung der Argenbühler Feuerwehr. (Foto: Rohmert)

Bürgermeister Roland Sauter bedanke sich in seiner Ansprache bei allen, die an diesem gelungenen Projekt mitbeteiligt waren, insbesondere beim Ehepaar Werner und Waltraud Karrer, die mit einer großzügigen Stiftung den Brunnen mitfinanziert haben. Der Dorfplatz sei ein großer Zugewinn für Christazhofen. Das gute Zusammenwirken zwischen Kirchengemeinde, kommunaler Gemeinde und der Brauerei Farny hätten zum Gelingen dieses Projektes wesentlich beigetragen.

Böllerschüsse eröffnen die Jubliläums-Rad-Rallye für Jung und Alt

Nach dem Frühschoppen, zu dem die Musikkapelle Christazhofen aufspielte, eröffnete die Böllergruppe des Geschichts-und Heimatvereins Eglofs lautstark die Jubiläums-Rad-Rallye. Bürgermeister Sauter schickte die vielen jungen und älteren Radler auf eine Rallye mit 5 Stationen. Die erste Station konnte schon auf dem Schulhof in Christazhofen mit der SG Christazhofen gemeistert werden. Hier konnten die kleinen Gäste an einem Spielparcours, die etwas größeren an einem Radparcours teilnehmen, und so den ersten Stempel ergattern.

Göttlishofen

Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Argenbühl- Abteilung Göttlishofen- konnten verschiedene Fahrzeuge der Argenbühler Feuerwehr bestaunt werden. Außerdem gab es die Nachstellung einer Unfallszene mit anschließender Rettung durch die Floriansjünger.

Ratzenried

Auf dem Sportplatz von Ratzenried bot sich den Radlern und Festgästen bei strahlendem Sonnenschein ein unterhaltsames Programm. Der Heimat- und Trachtenverein Eglofs trat auf mit seinen Goißelschnalzern, den 5 Alphornbläsern und den Syrgensteinern“. Die Musikkapelle Ratzenried spielte auf zu Kaffee und Kuchen, während der Heimatverein eine Führung durch das Heimatmuseum anbot. Der Förderverein der Grundschule Ratzenried sorgte für ein buntes Kinderprogramm mit Kinderschminken, einer Schokokuss-Schleuder, während der Verein Altwerden in Ratzenried mit einem Parcours mit interaktivem Altersanzug auf sich aufmerksam machte. Die dritte Rallye-Station wurde organisiert vom der Radabteilung TSV Ratzenried.

Siggener Höhe

Frisch gestärkt ging es danach hinauf zur Siggener Höhe. Die Kinder radelten um die Wette, während die vielen E-Bike-Radler leichtfüßig den Berg erklommen. Der Schützenverein Eisenharz belohnte die Anstrengungen mit frischen Getränken, und einem Schießstand, wo es etwas zu gewinnen gab. Den Radlern bot sich von hier oben ein herrlicher Rundblick auf Argenbühl.

Eisenharz

Auf der fünften und letzten Station auf dem Dorfplatz von Eisenharz konnten die Rallye-Teilnehmer ihre Stempelkarte abgeben, und so an der großen Tombola teilnehmen. Es gab attraktive Preise zu gewinnen, drei Heißlufballonfahrten und zwei Familienkarten fürs Ravensburger Spieleland. Abends gab es auf dem Argenbühler „Streetfoodmarkt“ herzhafte Verköstigung und musikalische Unterhaltung durch die Musikkapelle Eisenharz. Auf das Grußwort des Bürgermeisters und der Auslosung der Tombola folgte am späteren Abend das Konzert mit den „Wild Chucks“.

Fazit

50 Jahre Argenbühl – dieses besondere Gemeindejubiläum musste gefeiert werden. An diesem Jublläumstag war für jeden etwas dabei: Jung und Alt feierten einträchtig zusammen. So wie Argenbühl eine Erfolgsgeschichte ist, so war es auch das Festprogramm. Dem vierköpfigen Organisationsteam (Elena Wessle, Hannah Warschke, Anna Briegel, Amelie Baumann), das in einjähriger Vorbereitungszeit auf diesen Tag hin gefiebert hat, gebührt ein großes Kompliment. Zum Gelingen des Festtages trugen aber auch die Vereine der Ortsgemeinden sowie der Bauhof bei.