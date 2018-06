Argenbühler Kläranlagen verbrauchen zu viel Strom

Die Kläranlagen in Eglofstal und Bliderazhofen verbrauchen teilweise mehr als doppelt so viel Strom, als für den Normalbetrieb nötig wäre. Mit einigen, teils ziemlich einfachen Optimierungsmaßnahmen könnte sich der Stromverbrauch schnell senken und damit auch die Kosten verringern, die die Kläranlagen verursachen: im Jahr bis zu 25000 Euro weniger.

Zu diesem Ergebnis kommt die Energieanalyse, die die Gemeinde Argenbühl vom Büro Jedele und Partner erstellen lassen hat. Der Gemeinderat Argenbühl hat in seiner Sitzung am Mittwochabend daher einhellig für die Optimierungsvorschläge gestimmt. Dazu beauftragt wurde ebenfalls das Ingenieurbüro Jedele und Partner, mit beschränkter Ausschreibung.

Bereits im August 2012 hatte der Gemeinderat den Beschluss gefasst, den Energiebedarf und den Stromverbrauch der beiden Kläranlagen feststellen zu lassen. Grund war die damalige Feststellung, dass „der Stromverbrauch dort sehr hoch ist“, wie Kämmerer Gerhard Butscher nun in der Gemeinderatssitzung erläuterte. Mit den Zahlen des Ingenieurbüros, die von Diplomingenieur Klaus Bücheler im Rat vorgestellt wurden, wird der Verbrauch und die Kosten nun konkret.

Belüftung ist ein großes Defizit

So lagen die Stromkosten der Kläranlage in Eglofstal im Jahr 2000 noch bei 9000 Euro, mittlerweile sind sie auf 19000 Euro angewachsen, und „das wird dieses Jahr noch auf 20000 Euro hochmarschieren“, so Bücheler. Der Stromverbrauch der Anlage beläuft sich mittlerweile auf rund 93000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Davon verbraucht allein die Belüftung fast 71000 kWh – und dieser Wert ist laut Experte Bücheler vier Mal so hoch wie der Idealwert.

Fast noch extremer sieht es in Bliderazhofen aus: Beliefen sich im Jahr 2000 dort die Stromkosten auf etwa 8000 Euro, sind sie heute 21000 Euro hoch. Die Kläranlage dort verbraucht pro Jahr rund 105000 Kilowattstunden. Die Belüftung, „der Hauptstromverbraucher einer Kläranlage“ (Bücheler), schlägt hier mit rund 65000 kWh pro Jahr zu Buche und ist damit über drei Mal höher als der Idealwert. Zwar liegen die höheren Stromkosten auch daran, dass sich der Strompreis generell seit dem Jahr 2000 verdoppelt hat, unter anderem auch wegen der gestiegenen Umlagen für die Energiewende. Das ist aber nicht der einzige Grund.

In beiden Kläranlagen ist laut Energieanalyse eben die Belüftung ein großes Defizit. Das Gebläse in der Eglofstaler Anlage beispielsweise sei bereits 28 Jahre alt. Würde allein diese erneuert, könnte die Gemeinde bereits bis zu 54000 Kilowattstunden im Jahr einsparen. Bei einer Optimierung der gesamten Anlage wäre das energetische Einsparpotenzial rund 58000 kWh pro Jahr hoch; die Gemeinde würde etwa 12000 Euro an Stromkosten einsparen.

Ähnliches in Bliderazhofen: Hier wurde 2007 ein zusätzliches Gebläse installiert, das aber führe zu Problemen, so Bücheler. Allein bei der Belüftung könnten hier fast 45000 kWh pro Jahr eingespart werden. Insgesamt wäre ein Einsparpotenzial von etwa 62000 kWh pro Jahr möglich und damit 13000 Euro weniger an Stromkosten, würde die Kläranlage optimiert. Die Erneuerung beziehungsweise Optimierung der Belüftung ist daher eine der Maßnahmen, die der Gemeinderat nun beschlossen hat. Daneben soll in der Anlage Eglofstal ein Belebungsbecken außer Betrieb genommen werden, das zweite Becken dort soll mit einem Rührwerk nachgerüstet werden. Auf der Kläranlage Bliderazhofen sollen unter anderem die - zu klein dimensionierten - Lüftungsanlagen für den Sauerstoffeintrag durch neue Rohrleitungen ersetzt werden; die Förderung des sogenannten Rücklaufschlamms soll künftig über ein Steuerprogramm verbessert werden.

Die Kosten dieser Optimierung belaufen sich insgesamt auf 73000 Euro. Davon seien allerdings etwa 30000 Euro mit dem Abwasserabgabengesetz (AbwAG) des Landes verrechenbar. Somit bliebe der Gemeinde ein Rest von 43000 Euro. Diese Ausgaben wären, so sagt Klaus Bücheler, nach rund zwei Jahren wieder „drin“.

Der Gemeinderat war einstimmig für diese außerplanmäßige Investition. Der erste Bauabschnitt, die Optimierung der Kläranlage Eglofstal, kann dieses Jahr noch fertiggestellt werden. Die Anlage in Bliderazhofen folgt vermutlich 2015.