Argenbühler haben vorbildlich Blut gespendet

14 Menschen, die in den zurückliegenden Jahren zehn, 25, 50, 75 und sogar 100 Mal Blut gespendet haben, sind am Donnerstagabend neben den Sportlern und Musikschülern geehrt worden. Bürgermeister Roland Sauter rief dazu auf, es diesen Frauen und Männern gleich zu tun und beim nächsten Termin (13. Juli in Eglofs) mit dabei zu sein.

Dass die Spenderzahlen seit den Anfängen im Jahr 1968 zurückgegangen sind, man aber dennoch insgesamt 4194 Konserven mit Blut aus Argenbühl erhalten habe, das war von Wolfgang Dieing, dem Kreisverbandsarzt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Isny, zu erfahren.

Interessant auch von Wolfgang Dieing zu erfahren, dass den Lebenssaft vor allem Tumorpatienten benötigten. „An Leukämie Erkrankte haben eine hohe Heilungschance“, sagte der Arzt und informierte darüber, dass das Rote Kreuz die Bestimmung für eine Stammzellenspende kostenlos anbieten würde, sofern diese zusammen mit der Blutspende erfolge. Und Dieing forderte dazu auf, sich möglichst zahlreich typisieren zu lassen, weil man im Bedarfsfall und hinsichtlich der passenden weißen Blutkörperchen-Merkmale „wie nach der Nadel im Heuhaufen“ suchen müsste.

Mit dem Dank und der Anerkennung des DRK und der Gemeinde Argenbühl wurden dann 14 Frauen und Männer für ihren selbstlosen Einsatz Urkunde, Nadel und Geschenk überreicht. Die Ehrennadel in Gold für zehnmaliges Spenden erhielten Ludwig Kirner, Lena Lang, Reinhard Reischmann, Anita Reischmann, Verena Schneider und Franz Sigg. Die Ehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz für 25 Blutspenden ziert künftig das Revers von Erika Deiß, Josefine Dentler, Roswitha Raschka und Winfried Reutlinger.

Die Bereitschaft, 50 Mal zu spenden, zeigte Klaus Rummel. Stefan Kolb ließ sich 75 Mal und Herbert Rudhart und Franz Josef Wösle 100 Mal Blut abzapfen.