Argenbühl will weiterhin vorsichtig wirtschaften

Die Jahresrechnung für das Argenbühler Haushaltsjahr 2017 zeigt ein überaus erfreuliches Ergebnis. Laut Kämmerer Gerhard Butscher wurde im Verwaltungshaushalt ein „Überschuss“ von 1 598 963 Euro erzielt. Dies stellt gegenüber dem Haushaltsplan ein Plus bei den „wesentlichen Mehreinnahmen“ von 1 343 750 Euro dar.

Da sind zunächst einmal die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Bei der Grundsteuer konnte der tatsächliche Betrag von 656 305 Euro gegenüber dem Planansatz um 31 305 Euro überschritten werden. Bei den Schlüsselzuweisungen sieht das Ergebnis noch besser aus: Statt 3,283 Millionen Euro flossen 3,654 Millionen Euro in den Verwaltungshaushalt. Die Reihe der positiven Nachrichten lässt sich fortsetzen. So weist das Argenbühler Gewerbesteueraufkommen mit 1,807 Millionen Euro gegenüber dem Planansatz ein Plus von 557 146 Euro aus. Trotzdem liegt der Betrag mit 282 Euro brutto je Einwohner erheblich unter dem Landesdurchschnitt. Nimmt man sich vergleichbare Gemeinden im Land vor, so kommt man hier auf 422 Euro netto je Einwohner.

Blick auf Einkommenssteuer

Wichtig ist immer auch ein Blick auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Ist er neben den Schlüsselzuweisungen doch die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Dank der sehr guten konjunkturellen Entwicklung sind die Einnahmen seit 2005 stetig angestiegen. Für 2017 ergibt sich gegenüber dem Plan von 2,929 Millionen Euro eine tatsächliche Einnahme von 3,172 Millionen Euro und damit ein Mehr von 242 993 Euro. Weitere Mehreinnahmen betreffen die Gebührenhaushalte, die Verwaltungs- und Betriebseinnahmen und die Zuweisungen vom Land mit einem Gesamtbetrag von 141 786 Euro.

Personalkosten geringer

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt fallen insbesondere die Personalausgaben ins Gewicht. Nachdem der Gesamtaufwand für die im Stellenplan verzeichneten 39,18 umgerechneten Vollzeitstellen mit 2,243 Millionen Euro kalkuliert war und das Ergebnis einen Betrag von 2,223 Millionen Euro (Vorjahr 2,073 Millionen Euro) ausweist, konnten somit 20 000 Euro eingespart werden. Wie von Kämmerer Butscher zu erfahren war, liegen die Personalkosten „erheblich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden“.

Der Vermögenshaushalt zeigt Einnahmen und Ausgaben von 2 597 271 Euro. Aufgrund der höheren Zuführungsrate wurde mit 3 962 243 Euro abgerechnet. Ausgabereste wurden im Rechnungsjahr 2017 in der Größenordnung von 1,354 Euro gebildet, die zur Entlastung des Haushaltsjahres 2018 beitragen sollen. Der Schuldenstand konnte – ohne Wasserversorgung – von 265 624 Euro im Jahr 2016 auf nunmehr 222 812 Euro reduziert werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit nur noch bei 34,83 Euro. Ein Jahr zuvor stand jeder Argenbühler noch mit 41,90 Euro „in der Kreide“. „Wir haben auch im vergangenen Jahr zugesehen, dass nicht mehr als geplant ausgegeben wurde“, sagte Roland Sauter und zeigte sich glücklich darüber, „dass die Lage so erfreulich ist“. Mit Blick auf die Zuführung von knapp 1,6 Millionen Euro in die Rücklagen verwies der Bürgermeister auf das eine oder andere Vorhaben, das anstehen würde.

„Trotz der positiven Entwicklung in Bund und Land auch an schlechtere Zeiten denken“, das war das Credo von Gemeinderat Josef Jehle. Wobei er sich in seiner Betrachtung insbesondere auf die Personalkosten bezog, die seit Jahren stetig gestiegen seien. Das sah auch Bürgermeister Sauter so. Wörtlich antwortete er: „Wir werden einen kritischen Blick darauf haben und darauf, den Stellenplan konstant zu halten.“