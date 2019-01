Argenbühl hat 6,3 Millionen Euro in den Rücklagen

Der Gemeinderat Argenbühl hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Haushalt samt Satzung für das Jahr 2019 beschlossen. Bereits Mitte Dezember war öffentlich darüber beraten worden.

Es war Kämmerer Gerhard Butscher wichtig, einen „guten letzten kameralen Haushaltsplan“ vor der Einführung der doppelten Buchführung, kurz „Doppik“ genannt, zu erstellen. Um dann kurz und knapp zusammenzufassen: „Argenbühl geht es wie der Wirtschaft im Land gut.“ Erstmals habe das Haushaltsvolumen die 20 Millionen Euro Grenze überschritten, die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt sei mit 2,039 Millionen Euro positiv und der Schuldenstand mit 140 000 Euro erfreulich gering. Da Butscher schon im Dezember den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 ausführlich dargestellt hatte und sich seither keine Veränderungen ergaben, konnte er sich am Mittwoch auf einige Eckdaten beschränken. So führte er nochmals vor Augen, dass die Steuereinnahmen von insgesamt 10,330 Millionen Euro nach Bereinigung um die Verrechnungsposten einen Anteil von 75,83 Prozent an den gesamten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmachen.

Die Personalkosten 2019 wurden mit 2,585 Millionen Euro kalkuliert und erfahren so eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 265 000 Euro. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind laut Butscher die Straßenunterhaltung mit 400 000 Euro und der Winterdienst mit 100 000 Euro.

Der Vermögenshaushalt 2019 umfasst Einnahmen und Ausgaben von 5,241 Millionen Euro. Davon können, neben der hohen Zuführungsrate, nahezu 27 Prozent der Einnahmen durch den Verkauf von Bauplätzen erzielt werden. Zuweisungen des Landes sind eingeplant mit 889 000 Euro. Den Löwenanteil bildet die Schlusszahlung für die Gemeinschaftsschule mit 272 000 Euro und die Förderung des Backbone-Netzes Au-Eisenharz mit 478 000 Euro. Die Bauausgaben umfassen einen Gesamtbetrag von 3,547 Millionen Euro, die Beschaffung von Anlagevermögen 318 000 Euro.

Schwierig ist es für den Kämmerer, Aussagen über die Entwicklung der Haushalte 2020 bis 2022 zu machen. Trotzdem sei es unumgänglich und „einer seriösen Haushaltsplanung geschuldet“, sich ernsthaft mit den folgenden Jahren zu beschäftigen, sagte Butscher. Bei der Finanzplanung wären die Maßnahmen auf das Notwendigste reduziert und nur Vorhaben aufgenommen worden, die „im Moment absehbar sind.“ Wie bei jeder Planung über mehrere Jahre, so Gerhard Butscher weiter, seien Risiken und Unwägbarkeiten „in Kauf zu nehmen“. Die Hauptaussagekraft der Planung läge daher weniger darin, die Einnahmeentwicklung abzuschätzen, sondern vielmehr in der Darstellung der in den nächsten Jahren erforderlichen Prioritäten und Investitionsschwerpunkte.

Für die Mitglieder des Gemeinderates gab stellvertretender Bürgermeister Roland Kempter eine Erklärung zum Haushalt 2019 ab. Mit fast 16 Millionen Euro habe der Verwaltungshaushalt eine neue Höhe erreicht. Neben der Erhöhung der Personalkosten müssten Themen wie Ganztagsbetreuung, Schulsozialarbeit, Kindertagesstätten und die Flüchtlingsintegration geschultert werden. Und es sehe danach aus, dass die Kommunen in Zukunft noch mehr leisten müssten. Trotz sprudelnder Steuereinnahmen, die vieles möglich mache, müsse man sich dennoch bewusst machen, „dass sich die Kosten-Uhr nicht wieder zurückdrehen lässt“. Und so schön auch die Übertragung von zwei Millionen Euro in den Vermögenshaushalt sei, es sollte doch immer gegenwärtig sein, dass die Gemeinde nur wenig direkten Einfluss auf die Höhe der Einnahmeseite habe. Schnell könne sich die gesamtwirtschaftliche Situation auch wieder eintrüben. Die 1,2 Millionen Euro, die ins Backbone-Netz fließen, nannte der Gemeinderat „einen Weg in die Zukunft, die eigentlich schon Gegenwart sein sollte“. Und die 3,8 Millionen Euro für Investitionen in die Kindergärten und die Erschließung von Baugebieten sind für Kempter „eine gute Anlage in das Projekt Argenbühl.“