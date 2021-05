Anmeldungen zur Blumenschau sind wieder möglich

Kreativität und Leidenschaft machen die Allgäuer Gärten zu dem, was sie sind: Duftende, farbenfrohe und summende Orte, die Wohlfühl-Atmosphäre versprechen. Blumengeschmückte Häuser prägen häufig das Bild und unterstreichen die Attraktivität der Region als Urlaubs- und Wohnort, so die Argenbühler Gemeindeverwaltung.

„Es ist jedes Jahr wieder beeindruckend, wie kreativ die Gärten gestaltet sind und die Farbenpracht die Allgäuer Häuser erstrahlen lässt“, so Antje Böse vom Gästeamt Argenbühl. Dabei mache es keinen Unterschied, ob es sich um einen weitläufigen Bauerngarten auf dem Land oder ein kleines Stück Grünfläche in der Stadt handelt. In jedem Fall sehe man die Zeit und Leidenschaft, die die Besitzerinnen und Besitzer in die Gärten gesteckt haben.

Vor diesem Hintergrund organisieren die Gemeinde Argenbühl und die Stadt Isny jährlich als Dank eine Blumenschau. Dabei geht es weniger um einen Wettbewerb, sondern darum, Ideen zu präsentieren, sich inspirieren zu lassen und um den Austausch mit anderen Gartenliebhabern, heißt es in einer Mitteilung.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Ob Blühflächen als Lebensraum für Insekten, Schulgärten, Kräuterspiralen oder die Entspannungsecke im Garten eines Neubaugebiets. Wie bereits im vergangenen Jahr möchten die Organisatoren auch ausdrücklich junge Familien ansprechen. „Ein Garten ist ein Familienprojekt, viele Kinder helfen eifrig beim umgraben, säen und bei der Pflege. Daher sollen auch die kleinen Helferinnen und Helfer bedacht werden“ so Sinikka Kreitmaier von der Isny Marketing GmbH.

Gottfried Bischofberger aus Eglofs fotografiert in diesem Jahr an zwei Terminen: Rosengärten vom 14. bis 18. Juni (je nach Wetterlage) und Gärten und Balkone zwischen dem 2. bis 6. August. Interessierte, die mitmachen möchten können sich für die Rosengärten bis Freitag, 11. Juni, anmelden und für Gärten und Balkone bis Freitag, 30. Juli 2021. Die Anmeldungen sind im Gästeamt Argenbühl, Telefon 07566 / 9402-10, info@argenbuehl.de oder beim Büro für Tourismus Isny, Telefon 07562 / 99990-50, info@isny-marketing.de möglich.