Angetrunkener gerät auf die Gegenfahrbahn

In Gottrazhofen kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten, wie die Polizei berichtet.

Ein 56-jähriger Fahrer eines Transporters war demnach mit fast 1.5 Promille auf der L 320 bei Christazhofen unterwegs. In der Ortsdurchfahrt von Gottrazhofen kam er gegen 22.20 Uhr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Alle vier Personen in dem VW wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt, so die Polizei.