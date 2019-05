Allianz schwäbischer Naturschutzstiftungen traf sich zur Arbeitstagung in Eglofs

Die Stiftung Wilde Argen (SWA) hat sich vor Kurzem mit Vertretern der Gemeinde Argenbühl in Eglofs getroffen. Presseangaben zufolge ergab sich nach der Begrüßung durch Bürgermeister Roland Sauter ein kurzer und konstruktiver Austausch über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Naturschutzstiftung und Kommune.

Im weiteren Verlauf des von SWA-Vorstandmitglieds Simone Kern moderierten Treffens, wurde von den Teilnehmenden die Frage diskutiert wo, wie und wann die Mitgliedsstiftungen der Allianz eine konkrete Zusammenarbeit entwickeln können. Die hierbei erarbeiteten Punkte sollen im Herbst beim nächsten Treffen weiter konkretisiert werden. Am Ende wurde von Walter Hudler, ebenfalls Vorstandsmitiglied der SWA, ein Grobkonzept zur Biotopvernetzung an der Oberen Argen vorgestellt. Die bisher von der Stiftung Wilde Argen erworbenen und betreuten Flächen seien der Beitrag der SWA zum Anliegen, den Biotopverbund herzustellen.

Damit dies nicht nur theoretisch, sondern praktisch in der Natur wahrgenommen werden konnte, sind die Teilnehmer mit einigen zusätzlichen Gästen im Anschluss der Arbeitstagung nach Mühlhalden gefahren. Dort wurde vor Ort der fachliche Austausch über die vorgenommenen und geplanten aufwertenden Maßnahmen diskutiert. Einig war man sich, dass die Fläche ein wertvolles Naturjuwel darstelle und noch so manche Chance biete. Im gemeinsamen Verbund sämtlicher Stiftungen werde so jede Einzelmaßnahme ein weiterer Baustein, das Anliegen der Allianz schwäbischer Naturschutzstiftungen nach Erhalt und Schutz der Lebensgrundlagen umzusetzen.