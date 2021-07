Allgäuer Schalgzeug-Ensemble überzeugt bei „Jugend musiziert“

Beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ für Schlagzeug-Ensembles haben Bernd und Katja Kempter aus Eglofs und Hendrik Späth aus Amtzell den ersten Preis in der Altersklasse IV erreicht. Das Ensemle der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) erspielte sich mit seinem Vortrag 25 Punkte und wurde zum Wettbewerb auf Bundesebene weiter geleitet. Dieser wird vom 9. bis zum 12. September in Bremen stattfinden. Ob er in Präsenz oder wieder in digitaler Form abgehalten wird entscheidet sich Mitte August. Foto: JMS