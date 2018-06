„Allgäuer Lederhosen Express“ übergibt Spende an Kinderhospiz

Bereits vor dem Start der Baltic-Sea-Circle-Ralley hat nun das Team aus Argenbühl-Eisenharz, der „Allgäuer Lederhosen Express“, das Mitte Juni zu seiner 16-tägigen Rallye ans Nordkap aufbricht, seine Spende an das Kinderhospiz St. Nikolaus übergeben.

5000 Euro hat das sechsköpfige Team für die Einrichtung in Bad Grönenbach gesammelt und nun verbunden mit einem Besuch überreicht, teilt das Kinderhospiz Allgäu mit. Auch die Familien, die gerade im Kindehospiz zu Gast waren, haben interessiert den Erzählungen der Crew zugehört und durften die Autos ganz genau inspizieren. „Der Charity-Gedanke steht bei uns im Vordergrund und wir wollten auch unbedingt eine Einrichtung im Allgäu unterstützen“, so Teamchef Gerhard Weber laut Mitteilung. Das Kinderhospiz ist eine Einrichtung für Familien mit unheilbar und lebensverkürzt erkrankten Kindern und Jugendlichen.

Das Haus begleitet die ganze Familie während der gesamten Lebenszeit, in der Sterbephase und über den Tod des erkrankten Kindes hinaus und ist dauerhaft auf Spenden angewiesen. Wer sich ein Bild der Einrichtung machen möchte, kann das Haus in Bad Grönenbach beim Tag der offenen Tür am Samstag, 16. Juni, von 10 bis 17 Uhr besuchen. Foto: Kinderhospiz