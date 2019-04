„Allgäu Skorpions“ beenden die „nördlichste Rallye des Erdballs“ als zweite Sieger

7500 Kilometer in 16 Tagen durch zehn Länder: Andreas Rast und Bernhard Grassinger sind angefüllt mit unendlich vielen Eindrücken von der „Baltic See Circle“-Rallye zurückgekehrt. Ihre ganz persönliche Auszeichnung bekamen die beiden Allgäuer Skorpione jetzt nachgeliefert: unter 90 Teams belegten sie den zweiten Platz.

Die Schönheit der Route von Hamburg aus rund um die Ostsee bis hinauf zum Nordkap, die 15 in einem Roadbook verzeichneten Tagesaufgaben wie der zeitlich ungebundene Fotowettbewerb, und nicht zuletzt die in jedem der zehn Länder durchzuführende Tauschaktion „von der Büroklammer bis zum Eigenheim“ – die Teilnahme an der Rallye war für „Rasta und Bene“ ebenso aufregend wie unvergesslich.

Für alle diese Stationen mit ihren Herausforderungen und der Begegnung mit „Land und Leuten“ gab es nach deren Bewältigung Punkte. Die Frage nach dem größten Abenteuer, das sie erlebt hatten, müssen Bernd Grassinger und Andreas Ras nicht lange überlegen. „Am 7. März sollten wir das 40 Kilometer von der estnischen Hauptstadt Tallinn entfernt liegende Sowjetgefängnis Murru aufsuchen, das heute durch Überflutung mitten in einem See liegt“, erzählt Andreas Rast.

Und von Grassinger ist zu hören: „Weil die eigentliche Zufahrt zum See durch steckengebliebene Autos blockiert war, überquerten wir den zugefrorenen See vom gegenüberliegenden Ufer aus. Doch wir waren die Einzigen und somit die Ersten, hatten also gehörigen Bammel.“ Um die Stärke des Eises zu testen, bekamen sie von einem Fischer Werkzeug ausgeliehen und nahmen Probebohrungen vor. Das Eis hielt – und die Mutigen beendeten das „emotional Krasseste“ mit dem Schlagen von drei Kreuzen.

Eine andere Art von Emotion empfanden die beiden Männer immer dann, wenn sie in jedem Land ein Kinderheim aufsuchten, um ihre in der Heimat zusammengetragenen Kuscheltiere zu verteilten, wie sie voller Stolz von der in die Rallye eingebundenen Spendenaktion berichten. Vorbedingung war, mindestens 750 Euro für einen guten Zweck zu sammeln.

Bei Andreas und Bernhard wurden es genau 19 625 Euro. 7013 Euro gingen an die „Stiftung Valentina“, 1057 Euro an das Kinderhospiz in Hamburg, 5000 Euro an den „Förderkreis für krebskranke Kinder im Allgäu“ und 6555 Euro an den „Bunten Kreis Allgäu“.