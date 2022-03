Alkoholisierter Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Leichte Verletzungen erlitt am Freitagnachmittag, um 15.30 Uhr, ein 40-jähriger Autofahrer, der die Landesstraße 265 von Au in Richtung Christazhofen befuhr, berichtet die Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen kam der Mann mit seinem VW-Bus im Bereich einer Kurve zunächst ins rechte Bankett und kam dadurch ins Schleudern, wobei er über die gesamte Fahrbahnbreite rutschte. Schlussendlich überschlug sich das Fahrzeug und blieb in einem Acker nahe des Bilderazhofener Baches liegen. Der alleine in seinem Bus befindliche Fahrer konnte sich selbstständig befreien.

Glücklicherweise liefen auch keine Betriebsflüssigkeiten aus, so dass Umweltschutzmaßnahmen laut Polizei nicht notwendig waren. Am VW entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro. Inwieweit ein Flurschaden entstand, bedarf der weiteren Abklärung mit dem betroffenen Agrarbetrieb. Die Polizei stellte bei dem 40-Jährigen Anzeichen eines zuvor erfolgten Alkoholkonsums fest. Zur Bestätigung des Verdachts musste er eine Blutprobe abgeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Göttlishofen und ein Abschleppunternehmen aus Leutkirch an der Unfallstelle eingesetzt.