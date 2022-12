Adventskonzert des Heimatvereins Ratzenried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der durch coronabedingten Zwangspause lud der Heimatverein Ratzenried wieder zu seinem traditionellen Adventskonzert ein.

Das diesjährige Programm stand unter dem Titel „D’hoilig Nacht“. Im Mittelpunkt stand eine besinnliche Weihnachtsgeschichte von Ludwig Thoma, die Berthold Büchele in Allgäuer Mundart übersetzt hatte und von ihm vorgetragen wurde. Einige Lieder in alemannischer und schwäbischer Mundart besangen verschiedene Stationen in der Weihnachtsgeschichte. Ländler aus der näheren Umgebung ergänzten Texte und Lieder, es verbreitete sich eine hoimelige Atmosphäre.

Mitwirkende waren das Büchele-Ensemble, unterstützt durch Sabine Horelt, sowie Christa Schele und Yannick Fässler als Gitarristen. Sängerin Anika Janocha-Kuhn gab bei diesem Konzert ihr Debüt in Ratzenried. Mit jugendlicher Stimme trug sie ihre Lieder im Dialekt souverän und stilsicher vor. Als Überraschungsgäste traten abschließend – zusätzlich zu Yannick Fässler – drei weitere Enkelkinder der Familie Büchele mit Klarinette und Querflöten auf.

Die zahlreichen Zuhörer bedankten sich mit großem Applaus für die weihnachtliche Einstimmung.