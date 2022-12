Adventsfeier beim VdK-Ortsverband Argenbühl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach drei Jahren coronabedingter Pause lud der VdK Ortsverband am Samstag vor dem ersten Advent seine Mitglieder zur traditionellen Adventsfeier ein. Nach einem besinnlichem Gedicht zum Einklang konnte der zweite Vorsitzende Xaver Prinz knapp 50 Mitglieder und Gäste des Sozialverbandes begrüßen. Unter ihnen waren Bürgermeister Roland Sauter, VdK Kreisverbandsvorsitzende vom Kreis Ravensburg Hannelore Sieling, Karl-Siegfried Essig, stellvertretender VdK-Kreisverbandsvorsitzender, sowie der Ehrenvorstand des Ortsverbandes, Xaver Baumann.

Der zweite Vorsitzende Xaver Prinz berichtete über die erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahl im Ortsverband. Durch einen Zuwachs von insgesamt 19 neuen Mitgliedern allein im Jahr 2022, zählt der Ortsverband aktuell 153 Mitglieder. Außerdem wurden durch den VdK im Jahr 2022, auch für Mitglieder des Ortsverbandes, Geld und Rechte erkämpft.

Bürgermeister Roland Sauter ging in seinem Grußwort auf die unberechenbar steigenden Energiekosten ein. Dies belastet zum einen alle Privathaushalte, zum anderen auch die Gemeinde, da die Kosten zum Unterhalt der kommunalen Einrichtungen wie Schulen, Turnhallen und Verwaltungsgebäude für die kommenden Jahre kaum einschätzbar sind.

Die VdK Kreisverbandsvorsitzende Hannelore Sieling bestätigte in ihrer Rede den Trend der seit Jahren stetig steigenden Mitgliederzahlen im Kreisverband als auch bundesweit. So stieg bundesweit die Zahl der VdK Mitglieder von zwei Millionen im Jahr 2019 auf aktuell 2,2 Millionen. Frau Sieling berichtet außerdem über die Situation pflegender Angehöriger. Jeder fünfte pflegende Angehörige ist armutsgefährdet, unter den pflegenden Frauen ist es sogar jede Vierte. Der VdK fordert einen Lohn für pflegende Angehörige, um das hohe Armutsrisiko in dieser Personengruppe zu senken.

Nach ihrer Rede führte Frau Sieling die Ehrung langjähriger Mitglieder vom VdK Ortsverband Argenbühl durch und überreichte persönlich die Urkunden sowie die zugehörigen Ehrenadeln.

Für den feierlichen Rahmen der Veranstaltung sorgten drei Musikanten. Durch ihre musikalische Unterhaltung trugen sie zu einer entspannten und kurzweiligen Atmosphäre der Adventsfeier bei.