Ackercross ist am 14. und 15. April

Der motorsportliche Frühling beginnt mit dem Ackercross des MSC Eglofstal in Christazhofen-Halden. Das zweitägige Rennen für Motocross- und Endurofahrer ist am Samstag, 14. April, und Sonntag, 15. April. Auf der 2017 erstmals geänderten, kompakteren Streckenführung, die laut Veranstalter für Fahrer und Zuschauer gleichermaßen interessant sein soll, werden die Wertungsläufe nach Klasseneinteilung ausgetragen.

Pro Wertungslauf werden maximal 30 Fahrer einer Klasse für den Massenstart zugelassen. Nach 15 Minuten (plus eine Runde) geht es in die Zieleinfahrten und die Platzierung entscheidet über einen Startplatz im begehrten Finallauf. Gefahren wird in den Klassen Jugendklasse (1, bis 16 Jahre, 50, 65 und 85 ccm), Seniorenklasse (2, 40 Jahre und älter, keine Einteilung nach Hubraum), Oldtimerklasse (3, Fahrzeuge bis Baujahr 1981), Motorradklasse (4, bis 125 ccm 2-Takt, bis 250 ccm 4-Takt), Motorradklasse (5, über 125 ccm 2-Takt, über 250 ccm 4-Takt) und Quadklasse (6, ohne Hubraum-Einteilung).

Am Samstag, 14. April, beginnt um 10 Uhr das freie Training der Klassen 1, 2, 3 und 6. Die Wertungsläufe sind ab 11.15 Uhr. Am Sonntag um 9 Uhr startet das freien Training der Klassen 4, 5 und 6. Ab 10.30 Uhr sind die Wertungsläufe. Der Eintritt für Zuschauer ist frei. Da das benutzte Gelände laut Mitteilung der Veranstalter in Privatbesitz verschiedener Eigentümer ist, werden die Zuschauer gebeten, nur die ausgewiesenen Parkplätze anzufahren und den Anweisungen der Ordner Folge zu leisten.